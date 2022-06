Fast kein Minus für die Kassen im ersten Quartal

Insgesamt standen Einnahmen in Höhe von 71,7 Milliarden Euro Ausgaben in nahezu gleicher Höhe gegenüber. Das Defizit betrug etwa 16 Millionen Euro. Auf der hohen Kante hatten die Kassen zum Quartalsende noch 9,9 Milliarden Euro bzw. 0,4 Monatsausgaben. Das entspricht dem Zweifachen der gesetzlich vorgesehenen Finanzreserven in Höhe von 0,2 Monatsausgaben.

Es gibt allerdings große Unterschiede zwischen den einzelnen Kassen: Während die AOKen (81 Millionen Euro), die Innungskrankenkassen (64 Millionen Euro) und die Knappschaft (17 Millionen Euro) Überschüsse erzielten, verbuchten die Ersatzkassen (-199 Millionen Euro) und Betriebskrankenkassen (-8 Millionen Euro) hingegen ein Minus.

Schaut man sich die Ausgaben im Einzelnen an, gab es im ersten Quartal einen Anstieg bei Leistungsausgaben und Verwaltungskosten von 6,3 Prozent. Die Leistungsausgaben stiegen dabei um 5,7 Prozent, die Verwaltungskosten um 18,5 Prozent. Das BMG weist in seiner Mitteilung darauf hin, dass die Rate bei den Leistungsausgaben auf einer coronabedingt niedrigen Basis des Vorjahresquartals aufsetzt und daher mit Blick auf die Entwicklung im weiteren Jahresverlauf mit Vorsicht zu interpretieren sei. Hinter dem Anstieg der Verwaltungskosten stecken hohe Altersrückstellungen einer einzelnen Krankenkasse. Daher dürfte sich der Ausgabenanstieg in diesem Bereich im weiteren Jahresverlauf abflachen, erwartet das BMG.