Spargesetz hält GKV-Finanzen im Zaum

Der durchschnittlich von den Krankenkassen erhobene Zusatzbeitragssatz liegt seit Jahresbeginn 2023 konstant bei 1,51 Prozent und damit unterhalb des Ende Oktober 2022 für das Jahr 2023 bekannt gegebenen durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes von 1,6 Prozent.

Unterschiedliche Entwicklung der einzelnen Ausgabenblöcke

Den Einnahmen der Krankenkassen in Höhe von 151,1 Milliarden Euro standen Ausgaben in Höhe von 151,8 Milliarden Euro gegenüber. Die Ausgaben wuchsen bei einem Anstieg der Versichertenzahlen von 1,1 Prozent um 4,6 Prozent.

Die Verwaltungskosten reduzierten sich diesmal sogar – um 2,0 Prozent. Das liegt daran, dass eine einzelne Kasse im Vorjahreshalbjahr hohe Altersrückstellungen gebildet hatte. Ließe man dies unberücksichtigt, wären die Verwaltungskosten um 4,1 Prozent gestiegen.

Arzneimittelausgaben: Plus von 2,1 Prozent

Sehr dynamisch bergauf ging es bei den Ausgaben für Krankenhausbehandlungen: Der größte Block im Gesundheitswesen, auf den 32 Prozent der GKV-Gesamtausgaben fallen, wuchs um 7 Prozent (43,1 Milliarden Euro im 1. Halbjahr 2023). Die beiden nächstgrößten Kostenblöcke (jeweils 17 Prozent) sind die Ausgaben für die ambulante ärztliche Behandlung (23,5 Milliarden Euro) und für Arzneimittel (24,2 Milliarden Euro). In beiden Bereichen flachten die Ausgaben stark ab. Für die ärztliche Behandlung lag das Plus bei nur einem Prozent (absolut). Betrachtet man die Entwicklung je Versichertem, so sanken die Ausgaben sogar um 0,1 Prozent. Das BMG verweist zur Erklärung unter anderem auf den deutlichen Rückgang von Corona-spezifischen Abrechnungsziffern (z. B. Testungen). Die Arzneimittelausgaben wuchsen um 2,4 Prozent absolut bzw. 1,2 Prozent je Versichertem. Das BMG nennt hier als dämpfenden Faktor die erhöhten gesetzlichen Rabatte pharmazeutischer Unternehmer. Aber auch die Apotheken leisten hier über den erhöhten Kassenabschlag einen Sparbeitrag. Wie hoch die Einsparungen durch Rabattverträge in den ersten sechs Monaten dieses Jahres waren, hat das BMG noch nicht veröffentlicht. Stark gestiegen sind demgegenüber die Ausgaben für Schutzimpfungen mit 17,8 Prozent – auf ein Gesamtvolumen von 1,14 Milliarden Euro.