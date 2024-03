Konkret standen laut Mitteilung des BMG den Einnahmen der Krankenkassen in Höhe von 304,4 Milliarden Euro Ausgaben in Höhe von 306,2 Milliarden Euro gegenüber. Die Ausgaben für Leistungen und Verwaltungskosten verzeichneten bei einem Anstieg der Versichertenzahlen von 0,9 Prozent einen Zuwachs von 5,0 Prozent (Leistungsausgaben +5,2 Prozent, Verwaltungskosten +1,6 Prozent). Im Vorjahr lag dieses Plus noch bei 4,2 Prozent. Dass sich hier die Dynamik allen Kostendämpfungsmaßnahmen zum Trotz beschleunigte, liegt laut BMG insbesondere an inflationsbedingt höheren Ausgaben für Personal- und Sachkosten sowie Vergütungen der Leistungserbringer. In absoluten Zahlen stiegen die Ausgaben der Krankenkassen um 14,4 Milliarden Euro; hiervon entfielen rund 0,2 Milliarden Euro auf den Anstieg der Verwaltungskosten.

Teure Krankenhausbehandlungen

Besonders zu Buche schlugen die Zuwächse im größten GKV-Kostenblock: den Krankenhausbehandlungen. Hier wuchsen die Ausgaben um rund 6,1 Milliarden Euro beziehungsweise +7,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem die Aufwendungen für stationäre psychiatrische Behandlungen (+13,5 Prozent bzw. +1,1 Milliarden Euro) sowie die gebuchten Aufwendungen für die seit 2020 aus den DRG-Fallpauschalen ausgegliederten Pflegepersonalkosten (+9,8 Prozent bzw. +1,8 Milliarden Euro) entwickelten sich dynamisch.

Eine Reihe kleiner und mittlerer Leistungsbereiche verzeichnete ebenfalls ein deutliches Ausgabenplus. Deutlich überproportional nach oben ging es etwa bei den Schutzimpfungen (+13,6 Prozent) sowie im Bereich der Behandlungspflege und der häuslichen Krankenpflege (+12,2 Prozent). Die Ausgaben für Heilmittel stiegen um 9,1 Prozent – dies ist laut BMG vorrangig auf Vergütungsverbesserungen für die Heilmittelerbringer zurückzuführen. Auch die Ausgaben für Hilfsmittel entwickelten sich mit +7,3 Prozent überdurchschnittlich.

Arzneimittelausgaben wachsen moderat

Klar unter dem durchschnittlichen Zuwachs bewegten sich hingegen die Arzneimittelausgaben mit +2,9 Prozent. In diesem Bereich wirkten mehrere Sparmaßnahmen zusammen. Während der um 5 Prozentpunkte erhöhte Herstellerabschlag nur für ein Jahr galt, müssen die Apotheken ein weiteres Jahr den auf 2 Euro erhöhten Kassenabschlag leisten. Wie hoch die Einsparungen durch Rabattverträge im vergangenen Jahr waren, ist der Mitteilung des BMG nicht zu entnehmen. Auch die KV45-Statistik fürs Gesamtjahr 2023 ist noch nicht veröffentlicht. In den ersten drei Quartalen beliefen sich diese vertraglichen Rabatte bereits auf über 4,2 Milliarden Euro.