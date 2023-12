Kassen mit einer Milliarde Euro im Minus

Konkret lagen die Einnahmen der gesetzlichen Krankenkassen in den ersten drei Quartalen bei 227,2 Milliarden Euro – ihnen standen Ausgaben in Höhe von 228,1 Milliarden Euro gegenüber. Die Ausgaben für Verwaltungskosten verzeichneten einen Zuwachs von 4,9 Prozent, Leistungskosten stiegen um 5,2 Prozent. Im gleichen Zeitraum wuchs die Versichertenanzahl in der GKV um ein Prozent auf 74,2 Millionen.

Inflationsdruck und höher Einsparungen durch gesetzliche Rabatte

Was die steigenden Leistungsausgaben betrifft, verweist das BMG auf den Inflationsdruck, der sich „im Gesundheitswesen zunehmend auch in den regelhaften Vergütungsanpassungen in den verschiedenen Leistungsbereichen nieder(schlage)“. Die Apotheken würden sich sicher freuen, wenn das so wäre. Doch sie müssen bekanntlich seit Februar sogar einen höheren Abschlag an die Kassen zahlen – zwei Jahre lang sind 2 Euro statt 1,77 Euro pro Rx-Packung fällig. Im ersten Halbjahr 2023 haben die Apotheken ausweislich der vorläufigen Rechnungsergebnisse mehr als 650 Millionen Euro dieser gesetzlichen Rabatte abgeführt (für die ersten drei Quartale liegen diese detaillierten Ergebnisse noch nicht vor) – im Halbjahr des Vorjahres waren es knapp 563 Millionen Euro.

2,5 Prozent mehr für Arzneimittel

Die Aufwendungen für die Versorgung mit Arzneimitteln sind infolge des Spargesetzes in den ersten neun Monaten 2023 auch nur um 2,5 Prozent gestiegen – auf 36,5 Milliarden Euro. Hier macht sich vor allem die befristete Erhöhung des gesetzlichen Herstellerabschlags bemerkbar. Die Rabattvertragseinsparungen dürften ebenfalls weiter steigen – auch wenn dazu ebenfalls erst absolute Zahlen fürs erste Halbjahr vorliegen (knapp 2,8 Milliarden Euro).

Und wie sieht es in den anderen Leistungsbereichen aus? Die Ausgaben für Krankenhausbehandlungen, die mit 32 Prozent der Gesamtausgaben den größten Kostenblock darstellen, wuchsen um 6,9 Prozent. Ursächlich für die im Vergleich zu den vergangenen Jahren hohe Veränderungsrate ist laut BMG die Kombination aus einer sehr dynamischen Preiskomponente, steigenden Fallzahlen sowie erneut stark gestiegenen Ausgaben für Pflegepersonalkosten. Zudem sei ein sehr hoher Ausgabenanstieg von fast 14 Prozent für stationär psychiatrische Krankenhausleistungen zu beobachten.