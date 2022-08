Und was soll aus den MVZ werden? Auch sie sollen weiter ihren Platz in der Versorgung haben und am besten zu regionalen Gesundheitszentren weiterentwickelt werden. Allerdings müsse Fehlentwicklungen entgegengewirkt werden. Das heißt für den vdek nicht, dass Finanzinvestoren von außen ganz außen vor bleiben. Aber ihr Marktzugang müsse direkt sein und an strikte Voraussetzungen geknüpft werden. Derzeit finden Investoren ihren Weg in der Regel über aufgekaufte (kleinere) Krankenhäuser in die MVZ-Trägerschaft. Auch Maydell sieht darin eine kritische Umgehungsstrategie.

Um Monopole und die Konzentration auf renditestarke Leistungen zu verhindern, schlägt der vdek folgendes vor: Orientiert am Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen müsste man dafür sorgen, das Anträge auf Zulassung eines MVZ oder Anstellung eines Arztes abgelehnt werden, wenn eine marktbeherrschende Stellung droht. Einer Leistungskonzentration könnte durch Abschläge auf die EBM-Bewertung entgegengewirkt werden. Zudem müsste die Selbstverwaltung klare und einheitliche Vorgaben zum Leistungsumfang der Fachgruppen in MVZ machen. Überdies müsse Transparenz über die Inhaber- und Trägerstrukturen geschaffen sowie die ärztliche Leitung und Unabhängigkeit gestärkt werden.