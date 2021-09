Apotheken in Baden-Württemberg impfen gegen Grippe

Insgesamt wählten AOK und LAV drei Modellregionen aus. Innerhalb dieser drei Modellregionen – Raum Mannheim, die Region Ostwürttemberg und der Raum Esslingen/Göppingen – dürfen alle Apotheken teilnehmen, die Mitglied im LAV sind. Doch auch für Nicht-Mitglieder gibt es die Möglichkeit zur Teilnahme, infomieren AOK und LAV in einer gemeinsamen Mitteilung. So könnten Nicht-Mitglieder des Verbands über die AOK Baden-Württemberg dem Modellversuch beitreten. Insgesamt könnten laut AOK und LAV etwa 360 Apotheken am Modellprojekt teilnehmen.

Die Auswahl dieser Regionen war nicht zufällig, wie AOK-Vorstandsvorsitzender Johannes Bauernfeind erläutert: „Wir haben uns angeschaut, wie gut Grippeschutzimpfungen bislang angenommen werden, und dabei sowohl ländliche als auch städtische Regionen in die Betrachtung einbezogen. Das Modellprojekt soll zeigen, ob die Bevölkerung dieses Angebot in der Apotheke annimmt und gegebenenfalls ähnlich gut akzeptiert, wie die in den vergangenen Monaten dort angebotenen Antigen-Schnelltests, sodass die Inanspruchnahme der Grippeschutzimpfungen in den Modellregionen steigt.“ LAV-Präsidentin Tatjana Zambo schließt sich diesem Gedanken an: „Dieser weitere, niedrigschwellige Zugang zur Grippeimpfung in öffentlichen Apotheken macht es den Menschen leichter, sich gegen Influenza impfen zu lassen.“