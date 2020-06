Viele offene Fragen zu den Anträgen vom DAT in Düsseldorf

Was wurde aus den Anträgen vom Deutschen Apothekertag (DAT) 2019? Wie in jedem Juni erstellte die ABDA wieder einen Bericht über die Bearbeitung der Anträge vom DAT des Vorjahres. Doch der Bericht lässt auch in diesem Jahr wieder viele Fragen offen, wie die Beispiele einiger Anträge zeigen.