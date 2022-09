Diese Fragen brennen Apothekern zum E-Rezept-Start unter den Nägeln

Das Übermitteln des QR-Codes per unverschlüsselter E-Mail ist nicht erlaubt. Darf die Praxis den E-Rezept-Token denn alternativ via KIM (Kommunikation im Medizinwesen) an die Apotheke weiterleiten?

Ja, aber nur in ganz bestimmten Fällen: Hannes Neumann, Produktmanager bei der Gematik, verwies darauf, dass der Gesetzgeber die Szenarien klar benannt hat, in denen eine direkte Übermittlung erlaubt ist. Das betrifft insbesondere die Zytostatikaherstellung und die Heimbelieferung. Alle anderen Konstellationen sind mit Vorsicht zu genießen, betonte Sandra Szabo vom Deutschen Apothekerverband (DAV). Hier könne eventuell ein Verstoß gegen das Zuweisungsverbot vorliegen. Sie empfiehlt, sich an den Transport über die Gematik-App oder den E-Rezept-Ausdruck zu halten.