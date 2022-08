Verantwortlich dafür, was beim E-Rezept ein Pflichtfeld ist und was nicht, ist aber nicht die Gematik, sondern die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). Die KBV erklärt auf Nachfrage, warum die Angabe einer Dosierung oder zumindest „Dj“ nicht technisch erzwungen wird: „Der Datensatz des E-Rezepts bildet die Vorgaben der AMVV ab. Demnach ist bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln eine Dosierung auf dem Rezept anzugeben, es sei denn, dem Patienten liegt eine schriftliche Dosieranleitung/ein Medikationsplan vor oder die Abgabe des Arzneimittels erfolgt direkt an die verschreibende Person. Die Entscheidung darüber, welcher Fall vorliegt, kann nur durch die das E-Rezept ausstellende Person getroffen und somit nicht technisch erzwungen werden bzw. kein Pflichtfeld sein.“ Zudem weist die KBV exemplarisch auf einen Fall hin, wo es laut Arzneimittelverschreibungsverordnung nicht zwingend eine Dosierungsangabe braucht, nämlich die Verordnung nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel. Hier könne eine Dosierangabe erfolgen, müsse aber nicht.

Ein weiterer Fall, in dem die AMVV das Fehlen der konkreten Dosierung oder des Hinweises auf einen Medikationsplan oder Ähnliches zulässt, ist, wenn das verschriebene Arzneimittel unmittelbar an die verschreibende Person abgegeben wird.