Wie können Apotheken beim E-Rezept den Zuzahlungsstatus ändern?

Explizit ausgeschlossen sind die Versichertenstammdaten – deren Überprüfung soll quartalsweise in den Praxen der Ärztinnen und Ärzte erfolgen. Zu den Versichertenstammdaten zählen zum Beispiel Name und Adresse des oder der Versicherten sowie Informationen zur Krankenversicherung. Auch die Angabe, ob eine Person zuzahlungspflichtig ist oder nicht, gehört zu den Versichertenstammdaten.

Was tun, wenn der Zuzahlungsstatus nicht stimmt?

Das wirft Fragen auf: Dürfen Apotheken demnach zukünftig den Zuzahlungsstatus nicht mehr ändern, sondern müssen bei fehlerhafter Angabe stets in der jeweiligen Praxis ein neues E-Rezept anfordern? Das würde den Alltag in der Offizin nicht gerade entzerren – Anpassungen am auf dem Rezept vermerkten Zuzahlungsstatus nehmen Apotheker:innen und PTA oft sogar mehrmals täglich vor. Der Klassiker ist wohl, dass der Patient oder die Patientin vergessen hat, die Befreiung in der Praxis vorzuzeigen. Das dürfte sich auch bei der Umstellung auf das E-Rezept nicht ändern.