Kann der Apotheker die elektronische Verordnung abändern? Was ist der Abgabedatensatz? Was passiert mit Server-Ausfällen? Mit der Zahl an Rezepten, die in den Apotheken aufschlagen, steigt trotz aller Schulung und Vorbereitung auch die Zahl der praktischen Fragen zum Abrufen, Bearbeiten und Abrechnen von E-Rezepten in den Apotheken.