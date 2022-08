Zudem verweist die ABDA auf potenzielle Probleme mit Seurpharm und etwaigen Retouren: Paxlovid® sei bereits in der EU zugelassen und daher mit den arzneimittelrechtlich vorgesehenen Sicherheitsmerkmalen gekennzeichnet. Die Prüfung und Deaktivierung der Merkmale könne technisch ausschließlich in den abgebenden Apotheken erfolgen. Arztpraxen und Pflegeheime verfügten weder über die erforderliche Ausstattung noch über einen Zugang zum Securpharm-System. Angesichts der strikten unionsrechtlichen Vorgaben sei nach der Ausbuchung der Packungen eine spätere Rücknahme und Aufnahme in den abgabefähigen Bestand unzulässig. Aber auch für Arzneimittel ohne Securpharm-Code sei eine Retoure an den Großhandel nicht möglich. „Apotheken werden daher keine Packungen aus Arztpraxen oder Pflegeheimen zurücknehmen, da sie sie kostenträchtig entsorgen müssten“, mahnt die ABDA.

Wer kontrolliert die sachgemäße Lagerung?

Und dann ist da noch die Sache mit der Lagerung. Paxlovid® ist laut Zulassung bis maximal 25° C zu lagern, darf aber nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden. Es gebe aber keine Regelung, wer die ordnungsgemäße Lagerung der bevorrateten Arzneimittel in Arztpraxen und insbesondere in vollstationären Pflegeeinrichtungen garantiere. Ebenso wenig würden Aussagen getroffen, wer die ordnungsgemäße Lagerung kontrolliere, dokumentiere und welche Behörde für die Einhaltung und Überwachung der Lagervorschriften zuständig sei.



Bundesärztekammer: Dispensierrecht nicht auf Hausärzte beschränken

Einen ganz anderen Blick auf die Dinge hat im Übrigen die Bundesärztekammer. Sie unterstützt die Intention einer direkten Bevorratung und Abgabe antiviraler Arzneimittel zur Behandlung von COVID-19-Patienten durch Ärzte und Ärztinnen. Dadurch könne eine dauerhafte Entlastung des Gesundheitswesens erreicht und eine Überlastung des stationären Bereichs vermieden werden. Allerdings fordert die BÄK, das geplante Recht auf alle Fachärztinnen und Fachärzte zu erweitern, die COVID-19-Patienten behandeln.

Nun muss sich zeigen, ob das BMG nachfeilt. Allerdings spricht derzeit nichts dafür, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von seinem grundsätzlichen Plan abrücken will.