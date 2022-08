Wie soll es nun mit der Vergütung laufen? Für den Bund ändert sich bei den Ausgaben nichts: Er nimmt weiterhin 50 Euro (zzgl. Umsatzsteuer) für eine Packung in die Hand, 20 Euro davon gehen an den Großhandel. Auch die Vergütungsregeln für Apotheken, die die antiviralen Arzneimittel weiterhin auf Rezept abgeben können, sollen bestehen bleiben: Sie erhalten 30 Euro (zzgl. Umsatzsteuer), wenn sie einen Boten einsetzen, gibt es 8 Euro (inkl. Umsatzsteuer) dazu.

Für den Aufwand, der künftig Ärztinnen und Ärzten im Zusammenhang mit der Bevorratung und der Abgabe von Paxlovid oder Lagevrio entsteht, erhalten sie 15 Euro je abgegebene Packung. Da auch hier die Arzneimittel erst einmal von der Apotheke zu beschaffen sind, bleibt diese bei der Honorierung berücksichtigt: Apotheken erhalten in diesem Fall 15 Euro zuzüglich Umsatzsteuer je Packung. Sofern die Abgabe an die Ärzte im Wege der Belieferung durch die Apotheken erfolgt, erhalten Apotheken eine zusätzliche Vergütung in Höhe von 8 Euro einschließlich Umsatzsteuer je erbrachter Belieferung. Die Vergütungsregeln sollen entsprechend für die Abgabe an zugelassene vollstationäre Pflegeeinrichtungen gelten.

Hausärzte-Chef Weigeldt: Ein großer Fortschritt

Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, begrüßt den Vorstoß aus dem BMG: „Dass Hausärztinnen und Hausärzte zukünftig die Möglichkeit haben sollen, antivirale Arzneimittel zur Behandlung von COVID-19-Erkrankungen wie beispielsweise Paxlovid direkt an ihre Patientinnen und Patienten abzugeben, ist ein großer Fortschritt für die Versorgung von Corona-Risikopatientinnen und -Patienten.“ Da das Arzneimittel möglichst früh angewendet werden müsse, ergebe es „absolut Sinn“, dass die Behandlung schnell begonnen werden könne.

Was in der Verordnung nicht geregelt wird – und dort auch nicht hineingehört –, sind Vorgaben für die Hausärzte, wie sie die geeigneten Patienten erkennen. Der Hausärzteverband kündigt an, hierzu jetzt „praktikable Konzepte zu erarbeiten und umzusetzen“. Bei der Verschreibung seien auch verschiedene Wechselwirkungen zu berücksichtigen, betont Weigeldt. Unter Umständen müssten andere Arzneimittel für kurze Zeit abgesetzt werden. „Der Einsatz ist folglich nicht trivial und muss im Einzelfall abgewogen werden.“ Wichtig ist Weigelt zudem: „Paxlovid ist kein Ersatz für die Impfung. Die Impfung ist und bleibt der beste Schutz gegen einen schweren Verlauf.“

Der Referentenentwurf ist den betroffenen Verbänden am 1. August zugeleitet worden. Sie haben bis zum 5. August die Möglichkeit, hierzu Stellung zu beziehen.