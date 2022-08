Paxlovid: Wer berät dispensierende Ärzte?

Und wie steht es nun um das Konzept, das Hausärzte unterstützen soll, diejenigen Patienten auszumachen, die am meisten von der Therapie profitieren würden? Dass hier mit den Hausärzten ein System vorbereitet werde, erklärte Lauterbach schon Anfang Juli. Einen guten Monat später heißt es in einem Rundbrief des Bundesvorsitzenden des Deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigelt, noch immer, dass das gemeinsame Konzept in weiteren Gesprächen mit der Politik erarbeitet werde. Ein Fokus werde dabei auf Bewohner von Pflegeeinrichtungen gelegt.

Weigelt betont, dass Paxlovid für Risikogruppen ein hochwirksames Medikament sei, „das in der Anwendung jedoch nicht trivial ist“. Daher sei entscheidend, dass am Ende immer die behandelnde Hausärztin oder der Hausarzt die Entscheidung treffe, ob die Verschreibung sinnvoll sei oder nicht. „Fantastereien einiger Apotheker-Vertreter, Paxlovid als OTC-Präparat abgeben zu können, konnten wir verhindern“, so Weigelt weiter.

Eine Nachfrage der DAZ beim Hausärzteverband, wie das Konzept vorankommt, blieb bisher unbeantwortet. Dabei könnte die Zeit drängen: Derzeit ist offenbar nur vorgesehen, dass Apotheken, Großhandel – und künftig auch Hausärzte – nur bis Ende September für die Paxlovid-Abgabe vergütet werden, auch wenn das BMG eine Verlängerung der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorungsverordnung anstrebt.