Paxlovid an Arztpraxen – so geht die Abrechnung

Seit vergangenem Freitag dürfen Arztpraxen nun bis zu fünf Therapieeinheiten Paxlovid von ihrer regelmäßigen Bezugsapotheke beziehen, vorrätig halten und an Patienten abgeben. Das gilt für Vertrags- ebenso wie für Privatärzte, die hausärztlich tätig sind. Ärztinnen und Ärzte, die im Krankenhaus zur ambulanten Notfallbehandlung tätig sind, können ebenfalls bis zu fünf Therapieeinheiten pro Krankenhaus von der Krankenhausapotheke oder krankenhausversorgenden Apotheke beziehen, vorrätig halten und an Patientinnen und Patienten abgeben. Entsprechendes gilt für die § 72 des Elften Buches Sozialgesetzbuch zugelassenen vollstationären Pflegeeinrichtungen. Deren Leitung darf bis zu fünf Therapieeinheiten bzw. bei einer Anzahl von mehr als 150 Bewohnern bis zu zehn Therapieeinheiten von der die Einrichtung in der Regel versorgenden Apotheke beziehen. Diese sind in den Pflegeheimen vorrätig zu halten und an dort gepflegte oder betreute Patientinnen und Patienten abzugeben. Die Abgabe der Arzneimittel in den vollstationären Pflegeeinrichtungen erfolgt nach Verschreibung durch den behandelnden Arzt.

Apotheken selbst dürfen das Arzneimittel weiterhin unbegrenzt bevorraten und auf Verordnung hin an Patienten abgeben. Für die Abrechnung ist weiterhin die bekannte BUND-PZN für Paxlovid 17 97 70 87 zu verwenden.

Noch offen war, wie die Belieferung der Praxen durch die Apotheken genau funktioniert. Darüber informieren nun Kammern und Verbände.

Demnach gibt es folgende Vorgaben.