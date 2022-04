Seit Anfang des Jahres kann Molnupiravir (Lagevrio®) ärztlich verordnet und über den Großhandel bestellt werden. Nirmatrelvir/Ritonavir (Paxlovid®) folgte Ende Februar. Apotheken können diese antiviralen, oral anzuwendenden Arzneimittel abgeben. Wie das funktioniert, regelt die „Allgemeinverfügung zum Bezug und zur Anwendung monoklonaler Antikörper und zum Bezug und zur Abgabe antiviraler, oral einzunehmender Arzneimittel gegen COVID-19“.

Demnach dürfen Apotheken die Arzneimittel nur bei Vorliegen einer ärztlichen Verschreibung beim Großhandel bestellen und an Patientinnen und Patienten abgeben. Bislang hieß es unter Punkt 2.3 der Allgemeinverfügung, dass eine Bestellung auf Vorrat weder für Apotheken noch für Ärztinnen und Ärzte zulässig ist. Dies hat das BMG nun geändert – die entsprechende Bekanntmachung im Bundesanzeiger erfolgte am 4. April und ist am gestrigen Dienstag in Kraft getreten. Demnach können Apotheken je vom BMG beschafftem Arzneimittel maximal zwei Therapieeinheiten bevorraten. Krankenhausapotheken und krankenhausversorgende Apotheken dürfen sogar bis zu fünf Therapieeinheiten an Lager legen.