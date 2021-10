Ist Paracetamol in der Schwangerschaft doch unsicherer als gedacht?

Mehr als 50 Prozent aller werdenden Mütter weltweit geben an, in der Schwangerschaft Paracetamol eingenommen zu haben – in den USA sind es sogar mehr als 65 Prozent. Wenig verwunderlich, gilt der Arzneistoff doch – anders als nichtsteroidale Antirheumatika, deren Einsatz in der späten Schwangerschaft kontraindiziert ist – als sicher in der Schwangerschaft und wird in vielen Ländern auch außerhalb von Apotheken ver­trieben. Dass hier möglicherweise ein Umdenken erforderlich ist, mahnt eine internationale Expertengruppe in einer Erklärung an, die vor wenigen Tagen im Fachjournal „Nature Reviews Endocrinology online“ veröffentlicht wurde.