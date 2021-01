Sollten Schwangere NSAR bereits ab Mitte der Schwangerschaft meiden?

Dass NSAR sich nicht zu jedem Zeitpunkt in der Schwangerschaft eignen, war auch zuvor bekannt. So gelten seit längerem Kontraindikationen für NSAR ab dem letzten Schwangerschaftsdrittel, da NSAR neben Nierenschäden auch zu einem frühzeitigen Verschluss des Ductus arteriosus beim Ungeborenen führen können und dadurch zu pulmonaler Hypertonie beim Baby. Da die Empfindlichkeit des Ductus arteriosus mit zunehmendem Gestationsalter steigt, sollten NSAR ab der 28. Schwangerschaftswoche nicht mehr angewendet werden, rät auch Embryotox, das Pharmakovigilanz- und Beratungszentrum für Embryonaltoxikologie der Universitätsmedizin der Charité Berlin. Wie geht Embryotox aber mit den neuen Empfehlungen der FDA um? DAZ.online hatte bereits im Oktober nachgefragt, ob und wie Embryotox diese geänderten Hinweise der FDA berücksichtigt und umsetzt. Schon damals arbeitete Embryotox daran, die Formulierungen auf ihren Wirkstoffseiten anzupassen, „wobei Embryotox die FDA-Einschätzung nicht 1:1 teilt“, erklärte PD Dr. med. Katarina Dathe, Leiterin von Embryotox, Ende Oktober. Was also ist daraus geworden? DAZ.online hat sich die aktualisierten Empfehlungen von Embryotox am Beispiel Ibuprofen angeschaut.