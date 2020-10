FDA rät von NSAR in der zweiten Schwangerschaftshälfte ab

Die FDA empfiehlt Schwangeren, die Einnahme von nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR) ab der 20. Schwangerschaftswoche zu vermeiden. In seltenen Fällen könne die Einnahme der Schmerz- und Entzündungshemmer in der zweiten Schwangerschaftshälfte zu schweren Nierenproblemen beim ungeborenen Baby führen, begründet die US-amerikanische Arzneimittelbehörde ihren Rat. So produzieren die Nieren des Fetus ab diesem Zeitpunkt den größten Teil des Fruchtwassers. Fetale Nierenprobleme könnten zu niedrigen Fruchtwasserspiegeln (Oligohydramnion) und dadurch zu Komplikationen führen. Das Fruchtwasser dient als stoßpufferndes Schutzpolster und erlaubt die schwerelose Bewegung des Babys. Enthält die Fruchtblase jedoch zu wenig Fruchtwasser, kann es zu Fehlbildungen des Schädels, des Gesichts, der Lunge, der Füße und zu verschobenen Hüften kommen.