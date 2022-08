Im Nachbarland Österreich war man eigentlich, was das E-Rezept angeht, ein bisschen weiter. Seit 1. Juli sollte es flächendeckend eingesetzt werden. Probleme gibt es dort aber auch. So sollen in Apotheken rund 5.000 Kartenlesegeräte fehlen. Aktuell ist das in Deutschland kein Thema, könnte es Experten zufolge aber werden, wenn der Abruf der E-Rezepte per eGK startet. Vom NNF gibt es nur Zahlen zu den erstatteten Geräten, diese müssen aber nicht deckungsgleich mit den tatsächlich vorhandenen sein.