E-Rezept bald auch per SMS oder E-Mail?

Ein weiterer Kritikpunkt der KVWL ist dem Bericht zufolge der Anteil an elektronischen Verordnungen, der in den Pilotregionen Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe erreicht werden muss, damit das E-Rezept deutschlandweit eingeführt wird. Der wurde nämlich von den Gesellschaftern bei 25 Prozent festgesetzt. Solange der Übertragungsweg unklar sei, werde in es in den Augen der KVWL schwierig, das 25-Prozent-Ziel zu erreichen, schreibt das „Handelsblatt“ weiter. Der ursprüngliche Plan, dass das E-Rezept zum 1. Dezember in sechs weiteren Bundesländern einzuführen, scheint also heftig zu wackeln.

Immerhin: Ein alternativer Übertragungsweg für E-Rezepte nimmt nun offenbar Gestalt an, nämlich der Abruf per elektronischer Gesundheitskarte. Die finale Spezifikation soll noch im August veröffentlicht werden. Bis das in den Software-Systemen der Apotheken umgesetzt ist, dauert es aber anscheinend noch eine Weile.