Flächendeckende Einführung des E-Rezepts in Österreich

Angesichts der unklaren Gemengelage zeichnete sich nach einem Bericht des „Handelsblatt“ zuletzt ab, dass die bislang geltende E-Medikation in Österreich um ein halbes Jahr verlängert wird. Dabei handelt es sich um eine Liste in der elektronischen Patientenakte Österreichs – der ELGA. Seit dem Start der Corona-Pandemie können Ärzte ihre Verordnungen in der E-Medikation speichern. So soll eine kontaktlose Verordnung möglich sein. Die Patienten nennen in der Apotheke sodann ihre Sozialversicherungsnummer, woraufhin die Apotheke die Verordnung in der E-Medikation sehen und das Medikament aushändigen kann. Diese seit mehr als zwei Jahren bestehende Übergangslösung soll nun noch einmal per Gesetz verlängert werden.