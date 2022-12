Neben der Auszahlung der Gelder für die Notdienste kümmert sich der Nacht- und Notdienstfonds (NNF) auch um die Refinanzierung der Erstausstattung und der laufenden Kosten für die Telematikinfrastruktur (TI) für die Apotheken. Dieser Tage ist es wieder einmal so weit: Laut einer Mitteilung werden so insgesamt 6.276.838 Euro als Zuschuss für die Aufwendungen für die TI an die öffentlichen Apotheken ausgeschüttet. Darin enthalten sind Zuschüsse für die Erstausstattung, die laufenden Betriebskosten, das PTV-4-Update und die elektronischen Heilberufsausweise (HBA) für angestellte Apotheker. Das Geld kommt von den gesetzlichen Krankenkassen.