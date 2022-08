Kostenerstattung für den HBA – was Apotheker wissen müssen

Die meisten Apotheker:innen dürften nun, pünktlich zum Start des E-Rezepts, mit einem HBA ausgestattet sein. Für das normale Abzeichnen nach § 17 Abs. 6 ApoBetrO wird er zwar nicht benötigt, Änderungen und Ergänzungen müssen aber per QES und somit mit dem HBA freigegeben werden. Daher empfehlen die Kammern, allen in der Offizin tätigen Approbierten einen HBA zu organisieren. Umsonst ist das Ganze jedoch nicht, 7,48 Euro netto zzgl. Mehrwertsteuer fallen innerhalb der Laufzeit von fünf Jahren monatlich an. Auf den Portalen der Kartenhersteller kann zwischen Zahlung per SEPA-Mandat (jeweils für sechs oder zwölf Monate) oder Zahlung nach Rechnungserhalt (Zahlung der Gesamtsumme von 534 Euro für fünf Jahre in einem Rutsch) gewählt werden.