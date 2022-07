So soll der Abruf der E-Rezepte mit der eGK in der Apotheke laufen

Elektronische Rezepte sollen flexibel und ohne Medienbrüche von Versicherten in ihrer Wunsch-Apotheke eingelöst werden können, ist in dem Papier als Anforderung zu lesen – der Ausdruck, der im Moment die häufigste Form der Einlösung ist, stellt aber so einen Medienbruch dar. Weiter heißt es, dass neben den bestehenden Optionen zur Einlösung eines E-Rezepts der Versicherte gemäß Sozialgesetzbuch durch die Vorlage seiner elektronischen Gesundheitskarte eine Apotheke dazu berechtigen können soll, seine einlösbaren E-Rezepte aus dem E-Rezept-Fachdienst abzurufen. Dies führt in den Augen der Gematik zu einem erhöhten Komfort, falls Versicherte zum Beispiel sehr viele Verordnungen einlösen oder die E-Rezept-App nicht nutzen möchten oder der 2D-Code der Verordnung auf dem Ausdruck nicht mehr lesbar ist. Um den Komfort und die Praxistauglichkeit dieser Einlöse-Option sicherzustellen, soll die Autorisierung der Apotheke ohne PIN-Eingabe und auch Vertretern möglich sein, so die Gematik.

Das Feature zum Abruf der E-Rezepte in der Apotheke per eGK soll dem Entwurf zufolge auf die bestehende Infrastruktur der Anwendungen E-Rezept und Versichertenstammdatenmanagement (VSDM) sowie die bestehende Anbindung der Apotheken an die Telematikinfrastruktur (TI) aufsetzen. Eine Prämisse für die Apotheke ist demnach, dass die neuen Zugangsmöglichkeiten keine Mehrkosten bedeuten, damit keine zusätzlichen finanziellen Aufwände entstehen Zudem soll der Abruf der Rezepte nach Übergabe der eGK genauso einfach und schnell gehen, wie wenn der Patient den Rezeptcode per App oder Ausdruck vorzeigt, sodass die Apotheke weiterhin wirtschaftlich arbeiten kann und Patienten nicht lange warten müssen.