Das sind zunächst erst einige Ansätze und in Ihrer Schlichtheit auch noch nicht die Lösung für die 10.000. Und am Ende haben Studierende auch nur eine Idee davon, wie das Leben nach der Approbation tatsächlich aussieht. Aber ganz gewiss haben sie eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie ihr Einstieg in und die Vorbereitung – also die Ausbildung – auf das Leben als Approbierte*r aussieht und besser aussehen könnte, damit noch mehr junge Menschen den Weg in ein Berufsfeld wählen, das mehr ist als nur ein Beruf. Sondern eine Berufung.

Um das zu erreichen, reicht es eben nicht, nur einen Gastvortrag zu halten und Hände zu schütteln, mit den Absolvent*innen des 3. Staatsexamens. Es verlangt bewussten Austausch mit dem Nachwuchs. Also Nachfragen, Zuhören, Sorgen und Probleme ernst nehmen, aktiv die Vernetzung fördern, in persönlichen Kontakt treten. Vorzeigeprojekte sollten keine Vorzeigeprojekte Einzelner bleiben. Sie sollten Anwendung in der Breite finden. Und auch wir haben uns Gedanken gemacht und unterbreiten Vorschläge (zum Beispiel in unseren Positionspapieren).