Finanziell tragen sie nur zu einem kleinen Teil der Apothekenumsätze bei, ihr Anteil in der medizinischen Versorgung ist jedoch unübersehbar: Die Rede ist von rezeptfreien Arzneimitteln. So machte diese Produktgruppe im Jahr 2021 lediglich 11 Prozent des Arzneimittelumsatzes in den Apotheken aus. Ihr Anteil nach Packungen betrug hingegen 48 Prozent.