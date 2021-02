Plus beim Umsatz und Minus beim Absatz

Mit 27 Prozent verbuchte zudem der Apothekenmarkt im Monat März 2020 die höchsten Umsatzsteigerungen. Dabei zeigt die monatliche Entwicklung des Apothekenmarkts deutliche Einflüsse der Pandemie. Nach Absatz legte der Markt in den Monaten Februar und März des vergangenen Jahres mit Wachstumsraten zwischen plus 2 und plus 24 Prozent merklich zu. Von April bis September sank die Anzahl der abgegebenen Packungen um bis zu 18 Prozent im Mai, u.a. durch den Abbau der Bevorratungen. Oktober und November seien durch Rückgänge nach Wert und Menge gekennzeichnet. Der Dezember hingegen verbuchte einen Umsatzzuwachs von 14 Prozent bei einer rückläufigen Menge von 6 Prozent. Ab Mitte Dezember schloss sich an einen vorausgehenden „Lockdown light“ ein strenger Shutdown an. Der Mengenrückgang seit April ließe sich zudem auf die Auswirkungen des COVID-19-bedingten Shutdowns und weitere Pandemieauswirkungen zurückführen.