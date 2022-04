Selbstmedikation – der Apotheker als Lotse

Mehr als 60 Prozent der Menschen in Deutschland haben laut den Ergebnissen einer Umfrage des Bundesverbands der Arzneimittel-Hersteller (BAH) im Jahr 2021 rezeptfreie Arzneimittel verwendet. „Selbstmedikation ist der Ausdruck einer aktiven Beteiligung des Menschen an seinem individuellen Heilungsprozess und seiner Gesunderhaltung“, schreibt der Verband jetzt in einem Faktenblatt zum Thema Selbstmedikation.

Dabei spielen dem Papier zufolge die Apotheken eine wichtige Rolle: Sie beraten zu den Möglichkeiten, aber auch zu den Grenzen der Arzneimitteltherapie in Eigenregie. „Sie nehmen damit eine wichtige Lotsenfunktion zwischen eigenverantwortlicher Selbstbehandlung, ärztlich begleiteter Selbstbehandlung sowie notwendiger ärztlicher Therapie wahr“, schreibt der BAH. Durch den breiten, regulierten, aber niedrigschwelligen Zugang in den Apotheken werde sichergestellt, dass die Menschen in der großen Angebotsvielfalt im Gesundheitsmarkt Orientierung, Sicherheit und Gewährleistung finden. „Dies ist praktizierter Verbraucherschutz.“