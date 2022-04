Drei Fragen zu Vitamin A

Nach wie vor ist das in Karotten und in anderen Gemüsesorten enthaltene Beta-Carotin ein für den Menschen wertvoller Mikronährstoff. Beta-Carotin wird im menschlichen Körper in Retinol umgewandelt, die aktive Transportform des Vitamin A. Aus Retinol entsteht der Metabolit Retinal, der eine entscheidende Rolle im Auge spielt: Gemeinsam mit einer Proteinkomponente bildet er in den Stäbchen der Netzhaut (= Retina) das lichtempfindliche Sehpigment Rhodopsin, das zuständig ist für das Hell- und Dunkelsehen.