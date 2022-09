Overwiening äußerte sich dazu gegenüber dem Newsroom. „Ich begrüße die klaren Worte von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach“, sagte sie. „Das Dispensierrecht gehört und bleibt damit in der Hand der Apothekerinnen und Apotheker. Das ist gut so.“ Mit der Paxlovid-Entscheidung sei die bewährte Trennung zwischen ärztlicher und pharmazeutischer Tätigkeit ohne triftigen Grund und ganz ohne Not aufgehoben worden, unterstreicht die ABDA-Präsidentin. Sie habe im Gespräch mit dem Minister klargemacht, dass die Apotheken weiter alles dafür tun werden, um die Patientinnen und Patienten per Botendienst so schnell wie möglich mit Paxlovid zu versorgen.

Hintergrund sind eine Änderung der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung, sowie eine erneuerte Allgemeinverfügung zum Bezug und zur Anwendung monoklonaler Antikörper und zum Bezug und zur Abgabe antiviraler, oral einzunehmender Arzneimittel gegen COVID-19. Danach dürfen Hausärztinnen und Hausärzte das Anti-Corona-Medikament Paxlovid seit dem 18. August begrenzt vorrätig halten und direkt an ihre Patientinnen und Patienten abgeben. Zudem dürfen vollstationäre Pflegeeinrichtungen das Arzneimittel bevorraten und – nach ärztlicher Verordnung – an ihre betreuten Patientinnen und Patienten abgeben.

Bis dato wurden die verfügbaren und zentral vom Bund bestellten COVID-19-Arzneien nur sehr zögerlich verordnet – von der Öffnung verspricht sich Lauterbach, dass nun mehr Menschen ein solches Mittel erhalten, denen es potenziell einen Nutzen verspricht.