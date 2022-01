COVID-19-Antikörper Sotrovimab soll noch im Januar kommen

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) stützte ihre Zulassungsempfehlung zu Sotrovimab auf eine Studie mit 1.057 COVID-19-Patienten mit mindestens einer Grunderkrankung und einem erhöhten Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf. Sotrovimab reduzierte sowohl die Zahl der Krankenhausaufenthalte wie auch die der Todesfälle: In der Sotrovimabgruppe musste 1 Prozent (6 von 528) der Patienten innerhalb von 29 Tagen nach der Behandlung für mindestens 24 Stunden in ein Krankenhaus, während es in der Placebogruppe 6 Prozent (30 von 529) waren. In der Placebogruppe starben zwei Patienten, in der Antikörpergruppe gab es keinen Todesfall. Die EMA bewertete das Nebenwirkungsprofil von Sotrovimab als „günstig“, es sei zu einer geringen Zahl an überempfindlichkeits- und infusionsbedingten Reaktionen gekommen.