Beim Pap-Test werden Zellen des äußeren Muttermunds entnommen und in einem Labor nach Papanicolaou gefärbt. Unter dem Mikroskop können auf diese Weise zytopathologische Veränderungen wie Dysplasien sichtbar gemacht werden. Bis zu einem Alter von 34 Jahren haben Frauen einmal jährlich den Anspruch auf einen Pap-Abstrich und eine klinische Untersuchung. Bei auffälligem Pap-Befund kommt ein HPV-Test dazu. Ab 35 Jahren wird der Pap-Test nur noch alle drei Jahre von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt, dafür grundsätzlich in Kombination mit einem HPV-Test. Der Hintergrund: Bei älteren Frauen sind HPV-Infektionen insgesamt seltener und ein positiver HPV-Test weist zuverlässiger ein erhöhtes Risiko für Zellveränderungen am Gebärmutterhals nach. Das Co-­Testing bietet damit mehr Sicherheit als ein Pap­-Abstrich allein. Mehr über die Interpretation und Konsequenzen des Pap-Tests lesen Sie in der DAZ 2022, Nr. 8, S. 46.