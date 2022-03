Am heutigen 4. März ist Welt-HPV-Tag. „Humane Papillomaviren sind nicht nur die Hauptauslöser für Gebärmutterhalskrebs, sie können bei Frauen und Männern auch weitere Krebserkrankungen verursachen“, erinnert der Berufsverband der Frauenärzte (BVF) in einer aktuellen Pressemitteilung. Von mehr als 200 bekannten Virustypen werden zwölf von der WHO als sicher karzinogen eingeschätzt. Eine Impfung gegen bestimmte Virustypen soll persistierende Infektionen und damit Tumore verhindern.