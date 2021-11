Aktionstag gegen Gebärmutterhalskrebs Rund 80 Ländern fehlt HPV-Impfstoff

Am heutigen Mittwoch ist weltweiter Aktionstag gegen Gebärmutterhalskrebs. Die Weltgesundheitsorganisation will diese Krebsart möglichst eliminieren – doch die Corona-Pandemie sowie die in zahlreichen Ländern fehlenden HPV-Impfstoffe machen es schwer, die ehrgeizigen Ziele bis 2030 zu erreichen.