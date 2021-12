HPV-Impfung „eliminiert“ Gebärmutterhalskrebs nahezu

Wie wirkt sich das konsequente HPV-Impfen auf das Auftreten von Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom) aus? Lassen sich bei geimpften Frauen tatsächlich dramatische Rückgänge von Tumorvorstufen und Gebärmutterhalskrebs beobachten? Und für welche Mädchen ist die Impfung besonders effektiv? Antworten auf diese Fragen liefern Wissenschaftler im Fachjournal „The Lancet“ („The effects of the national HPV vaccination programme in England, UK, on cervical cancer and grade 3 cervical intraepithelial neoplasia incidence: a register-based observational study“). Sie verglichen auf Grundlage von Daten aus dem englischen Krebsregister die Zahl der gemeldeten Fälle von Gebärmutterhalskrebs und seiner Vorstufe (CIN 3, In-situ-Karzinom) bei den nun 20- bis 30-jährigen Frauen mit früheren Inzidenzen, als Mädchen noch nicht gegen HPV geimpft wurden. Die Wissenschaftler um Peter Sasieni vom „Guy's Cancer Centre in London“ berücksichtigten für ihre Beobachtungsstudie Daten vom 1. Januar 2006 bis zum 30. Juni 2019.