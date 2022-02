„Das Thema, ob Ärztinnen und Ärzte in Apotheken impfen wollen, hatte ich nicht auf dem Radar“, so Hartmann. Umso mehr war er überrascht, als er E-Mails von Ärztinnen und Ärzten bekam, die sich beim ihm bewarben, um in der Apotheke gegen COVID-19 impfen zu können. „Das ist doch eine coole Geschichte“, so Hartmann, „wenn an der Basis Apotheker und Ärzte sich gemeinsam einem Ziel verschreiben, nämlich möglichst viel Impfungen gegen COVID vornehmen zu können.“