Aktuell beteiligt sich etwa jede vierte Apotheke im Kammerbezirk an der Aktion, langfristig ist damit zu rechnen, dass jede zweite Apotheke Impf-Angebote schaffen wird. Mehr als 3.000 Apothekerinnen und Apotheker stehen in Nordrhein-Westfalen bereit, um Impfungen anzubieten. Die Schulungen der Apothekerkammern Nordrhein und Westfalen-Lippe wurden rege besucht und fortgesetzt. „Wir werden allen Kolleginnen und Kollegen ein Angebot machen. Der Inhalt der Schulungen wurde mit der Bundesärztekammer entwickelt und macht die Impfung durch Apothekerinnen und Apotheker genauso sicher wie beim Arzt“, bekräftigt Präsident Armin Hoffmann. „Die Politik hat so die wichtigen und richtigen Weichen gestellt, um die Impfquote zu erhöhen. Das ist dringend nötig, um die Pandemie möglichst schnell zu beenden. Wir alle wollen unser normales Leben zurück – die Impfung ist der richtige Weg dafür.“

Für Apotheken im Rheinland ist das Thema Impfung nicht neu. Etliche hatten sich bereits am Modellprojekt „Grippe-Schutzimpfungen in Apotheken“ des Apothekerverbandes Nordrhein gegen Influenza beteiligt. „Viele Apothekerinnen und Apotheker, die hier bereits erste gute Erfahrungen sammeln konnten, sind jetzt auch dabei. Ich bin mir sicher, dass nach und nach immer mehr Kolleginnen und Kollegen, die alle Voraussetzungen erfüllen, Impfungen in ihren Betrieben möglich machen werden, um unser gemeinsames Ziel – das Coronavirus einzudämmen – zu erreichen“, dankt Kammerpräsident Dr. Armin Hoffmann dem Engagement und der Leistungsbereitschaft des Berufsstandes.