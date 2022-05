Mal ehrlich, mein liebes Tagebuch, so haben wir uns das nicht vorgestellt: Jede Woche eine neue Stolperfalle beim E-Rezept, die den Krankenkassen einen Retaxgrund liefern kann. Und dabei hatte man uns doch von Anfang an versprochen, dass die Kassen beim E-Rezept im Prinzip zumindest formell nichts mehr beanstanden können. Das E-Rezept mache Formfehler praktisch unmöglich, heißt es doch immer wieder. Von wegen. Vor Kurzem haben wir gehört, dass Ärzte E-Rezepte ohne Dosierungsangaben ausstellen können – rutscht so ein Rezept in der Apotheke durch: Nullretax. Jetzt hören wir, dass Krankenkassen auch die Chargennummer eines Arzneimittels im Datensatz, der an sie weitergeleitet wird, sehen wollen. Das bedeutet: Wird aus welchem Grund auch immer die Chargennummer beim Scannen nicht erfasst, könnte dies Sanktionen seitens der Kassen nach sich ziehen. Mit anderen Worten: Aus der digitalen Darstellung der Daten können sich neue Fragen und damit auch Möglichkeiten für Retaxationen ergeben, die es bei Papierrezepten so nicht gibt. Nein, so nicht, nicht mit uns! Wir Apothekers können doch nicht für die digitale Darstellung der Daten verantwortlich gemacht werden – oder müssen wir jetzt erst noch einen Programmierkurs absolvieren? Kinners, so macht das keinen Spaß, da kommt keine Freude auf. Es muss doch irgendwann einmal möglich sein, diese unsägliche Geldbeschaffungsmaschine der Krankenkassen namens Retaxierung stillzulegen, zumindest wenn es sich um formelle Retaxgründe handelt. Dass dieses Thema noch viel heikler und tiefgründiger ist, zeigt ein Schreiben von Dr. Jörn Graue, Chef des Hamburger Apothekervereins und Vorstandsvorsitzender des Norddeutschen Apothekenrechenzentrums (NARZ). In diesem Schreiben macht er auf einige eklatante Schwachstellen beim E-Rezept aufmerksam, die uns die Krankenkassen um die Ohren hauen könnten. So sieht Graue ein großes Problem bei der sogenannten Quittungssignatur des E-Rezepts – es sei fraglich, ob die Kassen diese anerkennen. Er listet zudem mehrere weitere Ungereimtheiten auf, die zu Schwierigkeiten bei der Abrechnung mit den Krankenkassen führen könnten. Graue sieht hier noch Bedarf für Prüfungen und schlägt vor, nach Lösungen in Form von detaillierten Vereinbarungen mit den Krankenkassen zu suchen. Mein liebes Tagebuch, wenn man sich das alles vor Augen hält, glaubt man wirklich, dass man im Wald steht. Jetzt Ende Mai immer noch so viele Ungereimtheiten und ab 1. September soll es starten?