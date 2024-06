Mayd meldet Insolvenz an

Der Arzneimittellieferdienst Mayd hat Insolvenz angemeldet, berichtet das Wirtschaftsportal capital.de an diesem Donnerstag. Die Unternehmensgründer Hanno Heintzenberg und Lukas Pieczonka wollten sich zu den Grünen der Pleite nicht äußern.

Das Berliner Start-up wurde im Zuge der Corona-Pandemie im Jahr 2021 gegründet. Per Fahrradkurier lieferte das Unternehmen Produkte aus lokalen Apotheken an die Kund*innen. Bedingt durch Kontaktbeschränkungen und häusliche Isolation konnte Mayd zunächst erfolgreich expandieren, war zuletzt in knapp 70 Städten Deutschlands aktiv.