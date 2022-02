Ein Ansatz, der sich auf kreative Art und Weise mit den heutigen Bedürfnissen der Kunden aus­einandersetzt, ist „Design Thinking“. Weltweit führende Marken nutzen diese kundenfokussierte Methode schon länger, um innovative Produkte zu entwickeln und zu optimieren. Ein Ansatz, der nicht nur in der Produktentwicklung Vorteile bringt, sondern auch im Verkauf – so auch in Apotheken – hilfreich sein kann.

Im Fokus steht dabei Empathie, also Einfühlungsvermögen. Die Fähigkeit zur Empathie besteht aus zwei Komponenten: Aus der Bereitschaft, eine Situation aus der Perspektive des Gegenübers zu sehen, und aus der emotionalen Kompetenz, eine vertrauensvolle Bindung zum Gesprächspartner aufzubauen. Sich vorzustellen, wie eine andere Person sich fühlt, kann im privaten und im beruflichen Umfeld sehr hilfreich sein – insbesondere auch, um Konflikte zu vermeiden bzw. zu lösen. Wenn man es also schafft, die Beratungssituation in der Apotheke mit den Augen des Gegenübers zu sehen, findet man häufig einen besseren Zugang zum jeweiligen Gesprächspartner. Man kann sich beispielsweise überlegen, wie man selbst in so einer Situation gerne angesprochen werden würde.