Niedersachsen: Apotheken erhalten Zuschuss für PCR-Testgeräte

Das Land Niedersachsen geht jetzt ein weiteres Problem an, vor dem Apotheken stehen, wenn sie überlegen, PoC-NAT-Tests anzubieten: Die dafür benötigten Geräte kosten mehrere tausend Euro, eine Anschaffung will wohl überlegt sein. Um den Engpass bei den Laborkapazitäten abzufedern, nimmt das zuständige Ministerium jetzt Geld in die Hand. Apotheken, die ein PCR-Testgerät anschaffen, können ab sofort 80 Prozent des Kaufpreises vom Land erstattet bekommen, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte.

Insgesamt stelle das Land dafür 3 Millionen Euro bereit, pro Apotheke stehen bis zu 3.000 Euro zur Verfügung. Nach Angaben des Ministeriums ist Niedersachsen das erste Bundesland mit einer solchen Förderung. Auf Nachfrage der DAZ bestätigte eine Sprecherin, dass das Förderangebot für alle PoC-NAT-Testgeräte gilt und nicht nur für PCR-Geräte. *