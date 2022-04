Apotheken bei der Anschaffung von PoC-NAT-Geräten zurückhaltend

Förderung auch in BaWü

Auch das Land Baden-Württemberg hat die Anschaffung der Geräte gefördert. Den Apotheken wurden rund 750.000 Euro für 500 Geräte in Form von anteiligen Zuschüssen zur Verfügung gestellt. Mit Stand 28. März 2022 wurde dem Sozialministerium vom Landesapothekerverband zum PCR-Förderprojekt übermittelt, dass 117 Anträge eingegangen und bearbeitet worden seien. Das teilte ein Sprecher des Sozialministeriums auf Anfrage der DAZ mit. Davon erfolgte an 17 Apotheken die Auszahlung des Förderbetrages, bei den anderen werde noch auf den Rechnungseingang gewartet. Vor Beginn der Förderung im Februar boten laut Sozialministerium 80 Apotheken PoC-NAT-Testungen an, die aber nur teilweise mittels eines PoC-NAT-Testgeräts vor Ort erfolgen, teilweise auch in Kooperation mit Laboren.