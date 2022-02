Nun zieht Baden-Württemberg nach: Auch das Ländle will den Kauf von PoC-PCR-Testgeräten fördern. „Für die Anschaffung von 500 Geräten stellt das Land den Apotheken nun rund 750.000 Euro in Form von anteiligen Zuschüssen zur Verfügung“, schreibt das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration in einer aktuellen Pressemitteilung. Einer entsprechenden Vorlage des Sozial- und Gesundheitsministeriums habe der Ministerrat am heutigen Dienstag zugestimmt. Weitere Informationen zu den Details für den Erhalt der Zuschüsse werden demnach in Kürze veröffentlicht.

„Mit der Finanzierung der PoC-PCR-Geräte bauen wir unsere Testkapazitäten weiter aus“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) im Anschluss an die Kabinettssitzung in Stuttgart. „Apotheken bieten einen niedrigschwelligen Zugang vor Ort und schaffen dadurch beispielsweise auch Freitestmöglichkeiten für medizinisches Personal, wie es die Nationale Teststrategie vorsieht. Die PCR-Testung ist außerdem nach wie vor die Grundlage für die Ausstellung eines Genesenen-Zertifikats.“

Kapazitäten sollen kurzfristig steigen

Von den insgesamt etwa 2.400 Apotheken in Baden-Württemberg sind nach Ministeriumsangaben bisher rund 600 beim Apothekenportal für die Durchführung von Corona-Tests registriert. „Davon bieten bislang etwa 80 PCR-Testungen an, die teilweise mittels PoC-PCR erfolgen, teilweise aber auch in Kooperation mit Laboren“, heißt es in der Mitteilung.

In Baden-Württemberg habe man in den vergangenen Wochen bereits die wöchentlich zur Verfügung stehenden PCR-Testkapazitäten in den medizinischen Laboren von rund 220.000 Testungen zu Beginn des Jahres auf derzeit etwa 325.000 Testungen gesteigert. „Mit den dezentral eingesetzten PoC-PCR-Geräten können die Kapazitäten kurzfristig und flächendeckend weiter ausgebaut werden“, hofft das Ministerium.