Dürfen Apotheken bei PCR-Tests Aufschläge nehmen?

In der vergangenen Woche wurden in deutschen Laboren knapp zwei Millionen PCR-Tests durchgeführt – ein neuer Rekordwert, wie der Verband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) in einer Pressemitteilung vom gestrigen Dienstag informiert. Etwa jeder vierte Test sei dabei positiv ausgefallen. Mittlerweile stoßen demnach Labore in vielen Regionen an ihre Kapazitätsgrenzen.

Eine Möglichkeit, die Situation zumindest ein wenig zu entzerren, hat das Bundesgesundheitsministerium (BMG) kürzlich geschaffen: Mit einer Änderung der Coronavirus-Testverordnung macht es den Weg frei für vergütete PoC-PCR-Tests in den Apotheken. Doch bisher scheinen nur wenige Betriebe bereit zu sein, solche Tests auf Staatskosten anzubieten – denn die veranschlagten 30 Euro je Test decken in vielen Fällen kaum die Materialkosten ab, von der Anschaffung der Geräte ganz zu schweigen.