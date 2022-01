Seit kurzem dürfen Apotheken zulasten des Staats sogenannte PoC-NAT-Tests, zu denen auch PoC-PCR-Tests zählen, anbieten. Mit 30 Euro je Test plus 8 Euro für den Abstrich ist die Vergütung allerdings äußerst knapp bemessen – zu knapp, als dass die Regelung eine Wirkung entfalten könnte, meint die Präsidentin des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg, Tatjana Zambo.

Grundsätzlich hält Zambo die Apotheken als geeignete Orte, um die ans Limit geratene Auslastung der Labore zu entspannen. „Bereits heute bieten Apotheken an vielen Stellen sogenannte PoC-NAT-Tests an, die innerhalb von etwa 30 Minuten nach der Abstrichnahme ein Ergebnis liefern“, erklärt Zambo laut einer Pressemitteilung des Verbands vom heutigen Donnerstag. Allerdings stehe die vom Bund angesetzte Vergütung für solche Tests einem stärkeren Ausbau dieses Angebots in Apotheken diametral entgegen.