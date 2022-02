Dieses Problem hat auch das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) erkannt und bessert nach: Noch diese Woche soll eine Änderung der Coronavirus-Testverordnung (TestV) in Kraft treten, mit der den Apotheken zunächst befristet von Anfang Februar bis Ende März eine Vergütung in Höhe von 43,56 Euro je Test zugesichert wird. Die ABDA fordert in ihrer Stellungnahme zum Entwurf eine Klarstellung, dass es sich dabei um Netto-Beträge handelt.

Auch andere Verbände bekamen die Gelegenheit, zum Entwurf der Änderungsverordnung Position zu beziehen. Getan haben es etwa der Verband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) und der Berufsverband Deutscher Laborärzte (BDL). Sie sind sich einig: Apotheken und andere Anbieter sollten lieber die Finger vom Testen lassen.

ALM: Diagnostische Qualität in Gefahr

„Wir weisen hier noch einmal darauf hin, dass die Ermöglichung von SARS-CoV-2-NAT-Tests kein geeignetes Mittel ist, die Testkapazitäten signifikant zu erhöhen“, schreibt ALM. Weiter heißt es in der Stellungnahme: „In den Händen nicht dafür ausgebildeter fachfremder Personen entstehen große Risiken im Hinblick auf die diagnostische Qualität.“ Die NAT-Teste werden demnach, entgegen der Regelung in der Testverordnung, meist gegen Entgelt auch für symptomatische Personen eingesetzt. Die Folge: „In den fachärztlichen Laboren kommt es zunehmend zur Überprüfung zuvor negativer NAT-Ergebnisse bei klar symptomatischen Personen, teils auch mit eindeutig positivem SARS-CoV-2-Antigen-Test, mit dann eindeutig positivem SARS-CoV-2-PCR-Befund.“ Zudem vermisst der Verband die nötigen Kontrollen, um die Qualität der Diagnostik zu sichern.