Für die wenigen Apotheken, die derzeit auf Basis der Coronavirus-Testverordnung PoC-NAT-Tests anbieten, gibt es nun eine wichtige Neuigkeit: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat jetzt das Abrechnungsprocedere festgelegt. Vorgesehen sind Sammelabrechnungen für jeweils einen Kalendermonat.

Voraussetzung für die Abrechnung ist demnach – wie auch beim Angebot von PoC-Antigen-Schnelltests – eine Registrierung durch die zuständige Kassenärztliche Vereinigung (KV). Wer bereits registriert ist und nun zusätzlich PoC-NAT-Tests anbieten möchte, muss seine Registrierung entsprechend erweitern. „Die erste Abrechnung darf erst nach Bestätigung der Registrierung bei der Kassenärztlichen Vereinigung eingereicht werden“, betont die KBV in ihrem Dokument. Apotheken und andere Leistungserbringer gemäß Testverordnung rechnen mit derjenigen Kassenärztlichen Vereinigung ab, in deren Bezirk sie tätig sind.

Die KVen regeln das Nähere zum Datenübertragungsweg sowie zur Identifikation des Leistungserbringers in den Abrechnungsunterlagen selbst. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung liefert zu ihrem Dokument Anlagen mit, nach denen abgerechnet werden kann. Es steht den KVen aber frei, andere als in den Anlagen genannte Formate festzulegen.

Abrechnungsbegründende Dokumente sind bis zum 31. Dezember 2024 unverändert zu speichern oder aufzubewahren. Für den Nachweis der Meldung eines positiven Testergebnisses an das zuständige Gesundheitsamt (gemäß § 7 Absatz 5 Satz 2 Nummer 7 TestV) gilt diesbezüglich eine Frist bis zum 31. Dezember 2022.

Für den Aufwand erhalten die Kassenärztlichen Vereinigungen von den Apotheken und anderen Leistungserbringern, die nicht Mitglied in der jeweiligen KV sind, einen Verwaltungskostenersatz in Höhe von 3,5 Prozent des Gesamtbetrags der Abrechnung. Das entspricht dem, was die KVen auch für die Abrechnung von PoC-Antigen-Schnelltests bekommen.

Die Vorgaben treten rückwirkend zum 11. Januar 2022 in Kraft.