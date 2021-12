Apotheken sollen nun doch 30 Euro je PoC-PCR-Test bekommen

Das will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nun ändern: Der DAZ liegt ein Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Coronavirus-Testverordnung vor, wonach eine Vergütung auch ohne Formular-basierte Beauftragung durch den OEGD vorgesehen ist. Voraussetzung ist, dass sich die zu testende Person, der Anbieter und das PoC-Testgerät am selben Ort befinden. Zukünftig sollen unter anderem Apotheken, Praxen und Testzentren der Kassenärztlichen Vereinigungen für solche Tests dem Entwurf zufolge 30 Euro erhalten. Laut Begründung entspricht das etwa der Vergütung medizinischer Labore in Höhe von 43,56 Euro abzüglich der Versand- und Transportkosten sowie unter Berücksichtigung der „anderen Art und Situation der Erbringung“. Eine variantenspezifische Testung sowie Pooltestungen scheiden hierbei aus.

„PoC-NAT-Tests sollen insbesondere zur schnellen Verifizierung positiver Antigen-Schnelltests bei asymptomatischen Personen zur Vermeidung einer vorsorglichen mehrtägigen Isolierung bis zum Eintreffen des Labor-PCR-Befundes genutzt werden, z. B. bei positiv getesteten Schülerinnen und Schülern und positiv getestetem pflegerischem bzw. medizinischem Personal“, schreibt das BMG in der Begründung zum Entwurf. Die jeweiligen Herstellerangaben und medizinprodukterechtlichen Vorschriften sind zu beachten.

BMG lässt Pflicht zur Zusammenarbeit mit Laboren fallen

Einen ähnlichen Anlauf hatte bereits Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) genommen. Auch er wollte solche PoC-PCR-Tests mit 30 Euro je Test vergüten, allerdings war in Spahns Version der Änderungsverordnung noch die Rede davon, dass Vor-Ort-Anbieter wie Apotheken mit „geeigneten medizinischen Laboren“ zusammenarbeiten sollten. Dagegen hatte die ABDA in ihrer Stellungnahme zum Entwurf protestiert: Sie ist der Auffassung, dass dies insgesamt erschwerend wirken würde. Denn die ärztlichen Labore hätten schon kein Interesse daran, dass die Apotheken PoC-PCR-Tests durchführen – und erst recht nicht, dass sie für diese noch Fremddaten melden sollen, wie zunächst geplant war.