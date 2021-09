Noch ein weiter Weg für die Plattformen

Mit einem Pool von 98 Apotheken erarbeitet er eine Plattform, die ebenfalls den Namen „Frag die Apotheke“ tragen soll. Im Unterschied zu anderen Angeboten soll diese Plattform weniger bei der Kauftransaktion, sondern beim Dialog mit dem Patienten ansetzen. Kuhnert gehe es darum, den Beratungsansatz des klassischen OTC-Geschäfts in die Online-Welt zu übertragen und das OTC-Geschäft in die Apotheke zurückzuholen. Der Gedanke an das E-Rezept allein ist für Kuhnert „zu kurz gesprungen“, aber auch er ist offen für das E-Rezept in der Plattform.